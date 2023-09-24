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Siyaset Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-09-24 16:50:00 -
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle yarın Nahçıvan’a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in daveti üzerine 25 Eylül 2023 tarihinde Nahçıvan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülmektedir” denildi.

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