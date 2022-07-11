Başkan Erdoğan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" mesajı
Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.