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Siyaset Başkan Erdoğan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" mesajı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" mesajı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 16:19:00 -
Başkan Erdoğan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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