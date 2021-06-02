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Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
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Aktüel Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Eren-11 Operasyonu'nda Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan çatışmada şehit olanların ailelerine başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 19:06:00 -
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak ve güvenlik korucusu Yücel Aki'nin ailelerine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki şehit olmuştu.

 

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