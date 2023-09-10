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Gündem Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler! Önce Selman sonra Sisi...
Gündem

Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler! Önce Selman sonra Sisi...

Yeniakit Publisher
2023-09-10 11:11:00 - 2023-09-10 11:22:17
Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler! Önce Selman sonra Sisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Erdoğan, şimdi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18’inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, Zirve’ye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İki lider görüşmede, Türkiye - Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.


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