Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Münbiç için verilen sözler hala tutulmadı. Terör örgütleri Münbiç'teki yerlerini terk etmeli.

Soçi zirvesi çok çok verimli, çok çok faydalı oldu. İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız.

Trump'ın Suriye mesajı

Trump'ın biliyorsunuz bir para talebi var. Bu talebin kongreden çıkması gerekiyor. Henüz çıkmış değil. DEAŞ'ı adeta 24 saat içerisinde temizleyeceğini Sayın Trump iddia ediyor. Bu olur mu olmaz mı ayrı bir konu. Zaten DEAŞ'tan orada ne kaldı ki?

Acaba Demokratları yanıma alabilir miyim anlayışı da olabilir diye düşünüyorum. Tabi yarınki açıklamada diyecektir ki "DEAŞ'a karşı zaferi kazandık." Yani bir zafer ilanı olabilir.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor.

"Yeni paketler de gelecek"

(FETÖ operasyonları) İçeride bunların köklerini kuruttuk. Kurutmaya devam ediyoruz. Ama biz diğer kısımlarını da çökertiyoruz. Müttefiklerimiz malesef gerekli adımları atmıyor. Biz öncelikle içeride atmamız gereken adımları atmaya devam ediyoruz. Jandarmasında, polisinde, askerinde, devlet dairelerinde... Nerede ne varsa.

İşte şimdi görüyorsunuz yine seçim arefesinde, hepsi yine değişik yerlerden yine palazlanıyorlar.

Ama biz iade sürecinin takipçisiyiz. Biz bir kısmını paketledik. Yeni paketler de gelecek. Yakın takipteyiz.

Emniyet müdürü olan bir ahlaksız kaçmaya yeltendi. Muhtemelen Yunan Adaları'na gidecekti. Bu Borajet'in patronunun yanındaki birisi, o da kaçacaktı. Son olarak onlar da yakalandılar.

Kaşıkçı cinayeti

Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız.

Biz gelenlere önce, operasyon esnasında nelerin olduğunu dinlettik. Bazıları bundan bir şeyler çıkardı.

Bu olayla ilgili belgeler, bilgiler, kronolojik yapı dünyada inanıyorum ki, o ilgilenen mahfiller, tabi inanıyorum ki yazılı görsel medya bununla çok ilgilenecek. Tabi onlar ilgilendikçe, Suudi Arabistan'ın tutuşması çok farklı olacak.

Hele hele BM'nin son attığı adımlar da çok önemli. Ama bundan da öte bir şey daha var. CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım.

Türkiye'nin AB üyeliği

Türkiye'yi AB'ye almamalarının tek sebebi var. Artık bunu açıklıyorum. Biz müslümanız. Müslüman olduğumuz için almıyorlar.

Kartal Belediye Başkanı'nın tavrı

Siz Kartal'ın Belediye Başkanısınız. Ve ikinci dönem orada belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Yanıbaşınızda olay oluyor ve siz 5 gün sonra oraya gidiyorsunuz. Genel Başkanlarının da belediye başkanının oraya gidip gitmediğinden haberi yok ve "gün boyu oradaydı" diyor.

"Neden gelmedin oraya"

Peki sen neredeydin? Oraya uğrayamaz mıydın? Ne olurdu, yuhalanır mıyım diye korktun? Niye yoktun Bay Kemal. Sen nerede varsın ya? Kalkıp hala oradan AK Parti'ye suçlama yapıyor. AK Partili belediye döneminde mi böyle bir yanlışlık yapıldı. AK Partili belediyelerde olsa böyle bir şey, ben savunmam onları.