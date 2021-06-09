Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u ağırladı. Yüz yüze görüşme ve imza töreni sonrası iki lider önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz. Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin getirdiği yeni imkânlarla Kırgızistan'ın daha hızlı yol alacağına inanıyorum.

Başkan Erdoğan'dan destek mesajı

Türkiye bu süreçte Kırgızistan'a her türlü destek vermeye devam edecektir. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. Geçtiğimiz yıl salgına rağmen önemli bir düşüş yaşanmadı. Potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu aşikardır.

İki ülke arasında uçak seferi artacak

Atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Yatırımların geliştirilmesi konusunda aynı hissiyatı taşımaktan memnuniyet duyuyorum. Attığımız adımlarda Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini artıracağız

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un açıklamaları şöyle;

Başarılı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için Kırgızistan hazırdır.