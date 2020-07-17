Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Bakşkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

‘Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbiri bizi bağlamaz’

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

24 Temmuz'daki bu açılışla alakalı işin davet kısmı tamamen Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli olan davetleri yapacak.

Camiye olan girişler kontrollü olacak. Gerek X-ray gerek fiziki mesafe olsun... Camideki yerleşim noktasındaki planları olsun... Bunların hepsi Koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınacak yapılacak. Şuandaki haliyle öyle zannediyorum ki 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek.

Bu davetlilerin içinde erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. En büyük avantaj tabi dışarıda açık alana sahip olmak. Bu açık alanda da Müslümanlar orada da o gün ibadetlerini yapabilecekler.

Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbiri bizi bağlamaz. Olumlu tepkiler de var, olumsuz tepkiler de var. Bunlardan bir kısmı zaten şahsımla görüştüler. Ben de kendilerine gerekli cevapları verdim.

Buradan müzeden aslına Ayasofya'nın tekrar camiye dönüşmesi bu milletin en doğal en tabii hakkıdır. Ve bu gerçekleşmiştir. Ve bunun gerçekleşmesi sadece Türkiye için değil Müslüman dünyası için önem arz eden bir konuydu.

Zannediyorum ki bu yara şu anda tedavi edildiği için, böyle bir kararı da gerek Danıştay 10'uncu dairemiz, gerekse şahsımın onayıyla birlikte yürürlüğe girmiş olması bizim aslında tarihe bir borcumuzdu. Ve bu borç ifa edildi, bu yerine getirildi. Bundan dolayı milletçe memnunuz. Bu bizim birliğimizin, beraberliğimizin, Ayasofya'nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir aslında sökülüp atılmıştır.

Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın hayaliydi. Bunu da gerçeğe dönüştürdüğümüz için mutluyuz. Kimse 'bu siyasi bir retoriktir' gibi basit yaklaşımlara girmesin. Bu tam anlamıyla şu andaki iktidarımızın ve iktidarımızla birlikte milletimizin bir özlemiydi. Bu özlem yerine gelmiştir.

Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok.

"Kardeş Azerbaycan’ı kesinlikle yalnız bırakmayız"

Ermenistan'ın işgalci. Ermenistan'ın işgali on yıllara sari. Nahcivan işgal altında ve Minsk üçlüsü 25 yıldır - 30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Hala çözmemiştir, çözememiştir. Tabi işin bu noktalara geleceği de belliydi. Şu anda da Ermenistan sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Oralara saldırıları var. Bu saldırılar neticesinde de tabi ki Azerbaycan da kendilerine düşen özellikle topraklarının müdafaası, adeta kendi halkının müdafasına yönelik adımları atmıştır.

Biz tabi kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar da desteğimizi vereceğiz. Ben sayın Aliyev ile görüşmelerimi yapıyorum. Ve ben görüşmelerimi yaptığım gibi, en son dün oradan bir heyeti de Türkiye'ye gönderdiler. Bu heyet de savunma bakanım ve kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptılar. Ben de kendileriyle bir telefon görüşmesi yaptım. Azeri kardeşlerimizin bugün de yanındayız, yanında olacağız.

Libya'daki gelişmeler

Biz şu ana kadar Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da bu sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz. Ve Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim Libya ile olan ilişkimiz 500 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir ilişkidir. Bu dönemde de askeri eğitim işbirliği anlaşmamızı Libya ile yaptık. Ve yeni bir anlaşmayı da BM'yi de devreye sokmak suretiyle yapmak üzereyiz. Bu konuda Libya da çalışmalarını yürütüyor. Ama Mısır'ın burada attığı adımlar, özellikle darbeci Hafter'in burada yer alması bir defa illegal bir sürecin içinde olduğunu gösteriyor. Hele hele Abu Dabi'nin bu darbeciye çok ciddi silahlar aktarması bunların hangi konumda olduğunu gösteriyor.

Kıdem tazminatı çalışması

Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle görüşmelerimiz gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma getirmeden bu adımı bu şekliyle atmak adil değil, doğru değil.

Ortak devriyeye saldırı

Bizim oradaki devriye 20'yi buldu. Bazı illegal güçler de var. Bu illegal güçler bu süreci zaman zaman sıkıntıya uğratıyor. Onu da tabi beraber Rus devriye güçleriyle engellemeye çalışıyoruz."