Başkan Erdoğan'dan o sanatçıya övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, İzmir-İstanbul otoyoluyla ilgili yaptığı paylaşımından dolayı ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında ilk kez konuştu. Erdoğan Akalın'a bir kez daha teşekkürlerini iletirken, 'Akalın'ı dava edeceğiz' diyen CHP'lilere de tepki gösterdi.



'MAŞALLAH, DİMDİK DURUYOR'



Erdoğan açıklamasında ''Milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir. Bizi ister sevsin, sevmesin bu ülkede aklı ve vicdanı olan herkes şunu bilir, içinden kabul eder hatta biraz zorlarsanız ikrar da eder. Demokrasi ve ekonomide Cumhuriyet döneminde en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. Eserlerimizle ortadayız. 18 yıl bunu ispat ettik. Az önce bana şöyle bir mesajı okudular, hepinizin tanıdığı bildiği bir zat. Meğerse bu ara İstanbul-İzmir otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Ve tüm bu yolda kaza riski adeta yok oluyor. Ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da biliyorsunuz Instagram'dan mesaj attı; Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Fakat CHP'nin bir tane mensubu, hani o pusulaların üstüne yatan vardı ya, onlar o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı maşallah dimdik duruyor 'hiç umrumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim.''ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



4 Ağustos tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 'İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanan ünlü sanatçı Demet Akalın, yeni yoldan övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Akal'ın dev projeyle ilgili ''Allah yapanlardan razı olsun' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etmiş, haberi Instagram hesabından paylaşan Akalın, "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" ifadelini kullanmıştı. Haber7