0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan o sanatçıya övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuştu.

23 Ağustos 2019 Cuma 19:30
Başkan Erdoğan'dan o sanatçıya övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, İzmir-İstanbul otoyoluyla ilgili yaptığı paylaşımından dolayı ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında ilk kez konuştu. Erdoğan Akalın'a bir kez daha teşekkürlerini iletirken, 'Akalın'ı dava edeceğiz' diyen CHP'lilere de tepki gösterdi.

'MAŞALLAH, DİMDİK DURUYOR'

Erdoğan açıklamasında ''Milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir. Bizi ister sevsin, sevmesin bu ülkede aklı ve vicdanı olan herkes şunu bilir, içinden kabul eder hatta biraz zorlarsanız ikrar da eder. Demokrasi ve ekonomide Cumhuriyet döneminde en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. Eserlerimizle ortadayız. 18 yıl bunu ispat ettik. Az önce bana şöyle bir mesajı okudular, hepinizin tanıdığı bildiği bir zat. Meğerse bu ara İstanbul-İzmir otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Ve tüm bu yolda kaza riski adeta yok oluyor. Ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da biliyorsunuz Instagram'dan mesaj attı; Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Fakat CHP'nin bir tane mensubu, hani o pusulaların üstüne yatan vardı ya, onlar o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı maşallah dimdik duruyor 'hiç umrumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim.''ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

4 Ağustos tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 'İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanan ünlü sanatçı Demet Akalın, yeni yoldan övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Akal'ın dev projeyle ilgili ''Allah yapanlardan razı olsun' ifadelerini kullanmıştı. 

ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etmiş, haberi Instagram hesabından paylaşan Akalın,  "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" ifadelini kullanmıştı. Haber7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 19:30
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Erdoğan
  4. Demet Akalın
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed ateşle oynuyor! TSK gözlem noktasını arkalarına alıp bakın ne yaptılar
    1. Esed ateşle oynuyor! TSK gözlem..
    2. Irak Hizbulahı ‘bombalanan..
    3. Antalya'ya gelen turist sayısında tüm..
    4. Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki..
    5. Trump'tan Çin'deki ABD'li şirketlere..
    6. Yavaş'ın kovduğu çocuklara bakanlık..
    7. Başkan Erdoğan'dan o sanatçıya övgü..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27..
    9. Başakşehir, Kahveci ile sözleşme..
    10. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif..
    11. Gümüşhane Valiliğinden "gelenek,..
    12. Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile..
    13. GÜNCELLEME 3 - Samsun'da sağanak
    14. Milli Park Malazgirt’te bin kişiye..
    15. İngiliz Times yazdı: Esed sözünde duradı
    16. Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
    17. Kasık ağrısı şikayetiyle geldi,..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti..
    19. Tekirdağ’da orman yangını
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    21. Denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı
    22. Patlıcan konservesi nasıl yapılır?..
    23. Karabük’e uyuşturucu madde getiren 4..
    24. Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin..
    25. Gençlerin kavgasında kan aktı
    26. Antalya'ya gelen turist sayısı 10..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafıza..
    28. Karabük'te uyuşturucu operasyonu
    29. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gömeç’te
    30. Terme’deki köprü sel sularına..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar