Başkan Erdoğan'dan o isme sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Aziz milletim, sanat camiamızın kıymetli temsilcileri, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kütüphane 5.0 konferansı münasebeti ile sizleri millet kütüphanemizde ağırlamaktan bahtiyarım.

Çalışmaları ile ülkemize ve insanlığa katkı yapan her bir ismi rahmetle yad ediyorum. Ömrünü kütüphaneciliğe adayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

"KÜTÜPHANECİLİKTE 1300 YILLIK GELENEĞİMİZ VAR"

Kitap ve alim hep merkezde yer aldı. Kütüphanecilikte bin 300 yıllık geleneğimiz var.

Asırlar boyunca imar ettiğimiz şehirlerde kurduğumuz devletlerde kitap ve alimler hep merkezde yer almıştır. İlme ne zaman hakettiği kıymeti vermişsek dünya tarihine geçen en büyük başarılarımızı o zaman elde ettik.

Gerek cami gerekse vakıf ve medrese kütüphanelerimiz hem dini ilimlerde hem pozitif bilimlerde güvenilir bilginin temel kaynakları oldu. Kitapla aramız açıldığında geriye düşüp güç kaybeden konuma gelmişiz. Huzur ve güvenliğimizi, refah seviyemizi işte o zaman istediğimiz seviyeye getirebilmişizdir. İlimle irfanla aramız açılınca da güç kaybetmiş, takip edilen değil takip eden konuma gelmişiz.

Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz tek parti zihniyeti nedeniyle tuğla yığınına dönüştü. Koca nesil savruldu.

Kütüphanecilik mirasımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Çıtayı her gün daha yükseğe taşıyoruz.

Millet Kütüphanemizi 5 yıl önce ülkemize kazandırdık. Toplam 8 buçuk milyon ziyaretçiyi Millet Kütüphanemizde misafir etmenin kıvancını yaşadık. Millet Kütüphanesi herkesin hizmetinde. Dünyanın en büyük 3'üncü kütüphanesi haline getirdik.

2026'da yeni kütüphaneler hizmete açacağız. 2026 yılında açacağımız yeni kütüphanelerle kapasitemizi 200 bin kişinin üzerine çıkaracağız.

AKM'yi çok güçlü şekilde inşa ettik. Önümüzdeki aylarda Haydarpaşa'da muhteşem bir kütüphaneyi açacağız.

Özgür Özel'e sert tepki

Siyaset kurumunun itibarını korumamız gerekiyor. Dün ana muhalefet partisi başkanının hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim. Ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs.