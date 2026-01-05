  • İSTANBUL
Almanlar Türk şirketini sessiz sedasız satın aldı
Haber Merkezi

Almanlar Türk şirketini sessiz sedasız satın aldı

ABD’li yatırım fonu KKR ile Kanadalı emeklilik fonu CDPQ’nin sahibi Aereon, Türk şirketini resmen satın aldı.

#1
Foto - Almanlar Türk şirketini sessiz sedasız satın aldı

Avrupa’nın en büyük gayrimenkul sektörüne yönelik teknolojik ve bilişim destekli çözümler sunan şirketlerinden biri Aareon Group. Almanya’nın Mainz kentinden yönetilen Aareon, Türkiye’ye hızlı girdi. Fransa, Büyük Britanya, Hollanda, İsveç ve İspanya'da faaliyetleri bulunan Alman Aareon, uzun zamandır satış görüşmelerinde bulunduğu Türk şirketi Apsiyon’u satın almak için resmi onaylarını aldı. Rekabet Kurumu’nun verdiği onayla Alman devi, Türkiye pazarına üretimle girmiş oldu.

#2
Foto - Almanlar Türk şirketini sessiz sedasız satın aldı

3 bine yakın çalışanı olan 1957 yılından beri faaliyet gösteren Aareon, satın almalarla büyüyen bir şirket. 2015 yılında Hollandalı Square DMS Group BV ve Bochum'daki phi-Consulting’i, 2017 yılında mse'nin gayrimenkul bölümünü alan Aareon, 2019 yılında Aareon, Hollandalı PropTech şirketine ortak oldu.

#3
Foto - Almanlar Türk şirketini sessiz sedasız satın aldı

2020 yılında Aareon, yazılım ve danışmanlık firması CalCon'u, ve İngiltere'deki Arthur Online Ltd.'yi bünyesine kattı. 2020 yılında ise Aareon’da sahiplik değişti. Önce ABD’li yatırım fonu Advent International, Aareon AG'nin hisselerinin yüzde 30'unu satın aldı. Geçen yıl ise bu kez bir başka ABD’li ve Kanadalı fonlar devreye girdi. Dünyanın en büyük fonlarından olan ve Türkiye’nin de yakından tanıdığı TPG ile Kanadalı fon CDPQ, Aareon’u 3.9 milyar Euro’ya satın aldı.

#4
Foto - Almanlar Türk şirketini sessiz sedasız satın aldı

Alman devinin aldığı Türk şirketi Apsiyon ise bulut tabanlı yazılım altyapısı, yapay zeka destekli çözümleriyle dikkat çekiyor. 23 binden fazla site ve apartmana, 1,6 milyonun üzerinde bağımsız bölüme ve 4 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veren şirketin kurucu ortağı ve CEO’su ise Kudret Türk.

#5
Foto - Almanlar Türk şirketini sessiz sedasız satın aldı

KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI

