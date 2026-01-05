Almanlar Türk şirketini sessiz sedasız satın aldı

2020 yılında Aareon, yazılım ve danışmanlık firması CalCon'u, ve İngiltere'deki Arthur Online Ltd.'yi bünyesine kattı. 2020 yılında ise Aareon’da sahiplik değişti. Önce ABD’li yatırım fonu Advent International, Aareon AG'nin hisselerinin yüzde 30'unu satın aldı. Geçen yıl ise bu kez bir başka ABD’li ve Kanadalı fonlar devreye girdi. Dünyanın en büyük fonlarından olan ve Türkiye’nin de yakından tanıdığı TPG ile Kanadalı fon CDPQ, Aareon’u 3.9 milyar Euro’ya satın aldı.