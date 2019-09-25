Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “Düne kadar aynı maklubeye kaşık sallıyordunuz” sözlerini köşesine taşıyan yazar Deniz Zeyrek Erdoğan'ın, Gül'e "Sen bildiğin yolda yürü" diyerek destek verdiğini iddia etti.

Deniz Zeyrek, Sözcü gazetesinde “Sen bildiğin yolda devam et” başlığıyla yayımlanan yazısında, yargıya yönelik eleştirilerinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın” ifadelerinin Erdoğan cephesindeki yansımalarını köşesinde değerlendirdi.

"Sen bildiğin yolda yürü"

Zeyrek, söz konusu konuyla ilgili dün üç görüşme yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Gül'den hemde başka kaynaklardan detaylı bilgiler alarak Gül'e ‘sen bildiğin yolda yürü' dediğini öne sürdü.

Erdoğan'dan güç alıyor

Zeyrek "Gül'ün, kendisine yönelen salvolara karşı 'net ve sert' bir tavır ortaya koymasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu desteğe bağlayabiliriz" yorumunda bulundu.