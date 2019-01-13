Başkan Erdoğan'dan Lefter mesajı!
Başkan Erdoğan, Lefter Küçükandonyadis'in vefat yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.13 Ocak 2019 Pazar 22:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum asıllı Türk futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümü nedeniyle saygıyla andığını belirtti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 7. yılı nedeniyle tweet attı.
'Saygıyla anıyorum'
"@Fenerbahce" etiketiyle yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:.
"Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi 'Ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
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