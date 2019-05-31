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Başkan Erdoğan'dan kritik uyarı: Oyunu görmekte zorlanıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beka sorununa dikkat çekerek "Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu göremeyenlerdir" dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 21:22
Başkan Erdoğan'dan kritik uyarı: Oyunu görmekte zorlanıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Allah bize yardım bekleyen tüm mazlumlara yardım edecek güç kuvvet versin.

- Tek başına ülkemizin son 6 yılda yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız tuzakların kanıtıdır.

- Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri hiç bizi yalnız bırakmadı. İstanbul'a ne kadar büyük şükran duysak azdır.

- Yarın Yenikapı'da 300 bin kişi ile Enderun teravihini yaşayacağız.

- İBB Başkanlığı seçimlerinde demokrasi ve sandığa gölge düştü, oyları çaldılar.

- Bizim amacımız Milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru şekilde geçmesi olmuştur. Hiç kimsenin bizi sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok.

- YSK'nın Hukuki teğit ettiği sıkıntı ve yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktır. Kimse bize hak aradık diye eleştiremez. Hele Hele kimsenin YSK üyelerini hedef göstermeye haklı gerekçesi olamaz.

- 23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul halkının kendi iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum.

- Yol arkadaşım, dava arkadaşım Binali Yıldırım Bey'i İstanbul Belediye Başkan adayı olarak sunduk ve onunla İstanbul'u daha da ileri götüreceğiz.

- Hedeflere ulaştığımızda ise ülkemizin önünde bambaşka bir kapı açılacak. Türkiye Devler Ligi'ne çıkmış olacaktır.

- Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu göremeyenlerdir.

- Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara tepki gösterenler olayın ciddiyetini anlamakta ısrar ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:22
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • KeremKerem3 sa önce
    Erdoğan herşeyi eniyi bilen ise, kandırılan kim? Kendince milletin yarısını kendi yandaşları gibi satılık, menfâtci, aptal zannediyor.
  • osman osman 4 sa önce
    reıs senden baska oyun oynayan yok yılardır oyun oyun dıyerek oynadın bızle artık ınsnmıyoruz oyununa
  • MücahitMücahit4 sa önce
    Ey Akit yönetimi ve muharrirleri;Siz de çıktığı her kürsüde daha düne kadar millete efendi değil hizmetkar olmaya geldiğini söyleyen Sn. Cumhurbaşkanımıza sorun bakalım:Millet, son seçimde büyükşehir belediye başkanlıklarını ellerinden alarak ne mesaj vermiştir?Ayasofya’nın ibadete açılması vaadini de sabırla takip ediyoruz.
  • Musa KayaMusa Kaya5 sa önce
    Buyuk oyunu gordugun icin mi BOP esbasiniyim diye boburlenerek geziyordun ortalikta.
  • DadaşDadaş6 sa önce
    Reis eyt yi çıkar biz sizin için öldük ya bunun ötesi varmı öldük ama siz bizim yenilen haklarımızın üzerine çizgi çekip gidin chp ye oy verin dediniz...biz oyunu gördük kusura bakma reis..... yollarımız ayrıldı
  • MuratMurat6 sa önce
    Gir kandile ,hdpyi meclisten atidamı getir, meclisten fetöcülerini temizle,idamı getir.Mani olanmı var.Ülke yönetiyorsun.Hikaye anlatma.Yoksa bu oyunun Bob eşbaşkanı sen olmayasın.Bak eğer öyleyse bizi de yorma.
  • HaticeHatice6 sa önce
    Evet oyun buyuk ama 1980 -1990 lardan donra doganlara rahatliga alismislara zorluk nedir bilmeyen vatan kavramini unutan bazi hoca kilikli papazlarca mankutrlasmislara kemalizm ci mankurtlara anlatamiyoruz biri benim hocam mesih veya mehdi bu ulkeyi o kurtaracak digeri bu ulkeyi biz kurtardik yine biz kurtaririz psikolijinde halbuki bu ulke icin esas mucadeleyi veren anadoludur anadolunun kinali kuzularidir inanin o kemalizmcilik yapanlarin hic birisinin atalarindan birtanesi dahi o savasa katilip sehit olmamis osmanlidan kalan miraslari zimmetlerine gecirmekle mesgul olmuslardir bu vatanin herzaman beka sorunu olmustur olmaya devam edecektir cunku ulkemiz islam aleminin merkezidir haclilarin dayanamadigi ummeti muhammedin tek dayandigi ulkedir bu beka sorununu nasil anlatacagiz bilemiyorum ben burdan anlatmaya calisiyorum anlayan yok hele su gulen cemaatinin icinde bulunmus simdi icerde olan o muslumanim diyen kuranli kardeslerimiz adina uzuluyorum yaptiklarinin farkinda degiller zillet ittifakinin istanbul adayi zaman zaman agzindan kaciriyor sonra da montaj diye ortbas ediyor o kendisinin proje oldugunu biliyor aslinda hele ben bir baskan oluyum sizlere neler yapacagim diyordur zaten kisa sure kaldigi o makamda neler yasandi gorduk allah bunlardanulkemizi korusun bunlara firsat vermesin insallah
  • AhmetAhmet8 sa önce
    Türkiye 1 den büyüktür.
  • nostaljinostalji8 sa önce
    Ne oyunu? Gercek Oyun AKP nin ve halen bürokrasi içindemevcutFETOCUlarıntürk milletine oynadığı ve halen oynamakta olduğuoyundur. Ülkeyi Tek başına ve antidemokratik olarakyönetmek ve zalimane yönetimine devam etmek için gereken her şeyi yapmakta,,gercek Fetocuları amerikanın isteği ile Abd vatandaşı diye serbest bırakanve salanlar onlarca masum insanı ve özelliklebazı Atatürkçü subayları sahte Fetocu suçlamaları ile hapislerde çürürtmektedirler ve bizi salak zannedip bu suçlarına ortak etmek için sahte Türkiye ittifakı algısı yaratmaya çalışmaktadırlar.Dünya Erdoğanın ve ekib,inin şahsi ve siyasikeyfine gör mi tanzim edilecektir? Yok öyle bi dünya.
  • nostaljinostalji8 sa önce
    Kıme konuşacak? kendi ekibine ve Akp lillere .peki ne diyecek? Her zamanki laflarını. Ne yapsın artık ona akp lilerden ve br kısım MHP lilerden başkası inanmıyor.

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