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Gündem Başkan Erdoğan'dan kritik İran görüşmesi
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik İran görüşmesi

Yeniakit Publisher
2024-04-10 15:42:00 -
Başkan Erdoğan'dan kritik İran görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Lideri İbrahim Reisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

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