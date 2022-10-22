Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Ya aday olup karşımıza çık ya da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

"Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflamadık, ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sunacağımız anayasa değişiklik teklifi yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır" diyen Başkan Erdoğan, başörtüsü için referandum çağrısında bulunarak "Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. İlk defa açıklıyorum. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Malatya insanlığın kadim medeniyetlerinin yuvası. Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren büyük destanı yazdığımız şehirlerden biridir Malatya. Tarihe ismini seçkin insanların şehri, himmetli zatların diyarı diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısı ile yoluna devam ediyor.

Siz bizi yola çıktığımızdan bugüne hiç yanlık koymadınız. Hep birlikte beraber oldunuz. Dik durdunuz, diklenmeden diklendiniz. Onun için birileri Malatya'yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Malatya bugün de göreni kendine hayran bırakan bir şehir.

Malatya'ya dev yatırımlar

Malatya'nın ülkemize hayatın her alanı gibi rahmetli Özal başta olmak üzere yetiştirdiği siyaset ve devlet adamları ile önemli hizmetleri var. Biz de geçtiğimiz 20 yılda bu kadim şehrimize eser ve hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Güneşin altın yumurtası denen kayısının başkenti olan Malatya tarım yanında sanayisi ticareti ile son dönemde gelişen turizmi ile bölgesine ilham veren bir şehir haline geldi.

Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Seviyoruz Malatya'yı, yakışır Malatya'ya bu yatırımlar. Bu yatırımlar eğitimde ve sporda 5 bin 236 adet yeni derslik, 7 bin 242 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt kapasitesi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4,5 milyar lira kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık.

TOKİ vasıtası ile 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdik. Malatya'mıza İlk Evim kampanyamız kapsamında toplam 2 bin 501 konut ile İlk İş Yerim kapsamında 500 iş yeri daha kazandırıyoruz. Ayrıca 12 bin 500'lük arsayı da kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kuralar çekilecek ve herkes buraların sahibi olacak. 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık. Malatyalı çiftçilerimize 1,8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Bugün toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını yapıyoruz. Malatya'ya elimiz boş gelmedik. Yine dolu dolu geldik. Hani o birileri var ya... Bay Kemal, Hanımefendi. Bunlar ne yapar? Bunlar buraya geldiklerinde herhalde turist olarak geliyor. Var mı bir yatırımınız, yok.

Göreve geldik 76 üniversite vardı. Şimdi Türkiye'de 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan il kalmadı. Artık profesörlerimiz, doçentlerimizi Ağrı'ya Iğdır'a, Hakkari'ye gidiyorlar. Öğrencilerimizi eğitiyorlar. Bütün bunlarla beraber bu tarihi mücadelenin en büyük destanı olarak nesiller boyunca anlatılacağına inanıyorum.

Tüm dünyayla paylaşacağız

Ama asıl mücadele yeni başlıyor. Dünyamız siyasi ekonomik ve sosyal kaosların içinde sarsıldığı bir dönemden geçiyor. 28 Ekim'de Ankara'da 'Türkiye Vizyonu'nu tüm dünya ile paylaşacağız. 5 tane başlığımız var. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyüme. Ve büyüyen bir Türkiye var. Diğer yüzünde ise pusuda bekleyen eski Türkiye kalıntısı zihniyeti görüyoruz.

Erdoğan'dan referandum çağrısı

Kılıçdaroğlu başörtüsü tartışmasını yeniden açtı. Biz kadınlarımızı asla başı açık ya da kapalı diye sınıflandırmadık. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerimizde ikna odaları kurdular ve bu odalara girerken başörtülerini maalesef başlarından çekerek aldılar. O ikna odalarında hesaba çektiler kızlarımızı. Bay Kemal siz busunuz bu. Sizi biz iyi biliriz. Sizi bu noktada ciğerinizi iyi bilirsiniz. Ama artık bunları yapamıyorsunuz. Şimdi devletin kurumlarında başı açık, başı kapalı sıkıntısı var mı? Kardeş kardeş her yerde okuyabiliyorlar. Bu kardeşliğin simgesidir. İşte bunu biz başardık. Bay Kemal senin böyle bir derdin yok.

Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı ailelerin korunmasını da ekleyerek bir Anayasa Değişikliği Teklifi'nin hazırlığına başladık. Bakalım konu Meclis'e geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek. Meclis'e sunacağımızı teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü, özellikle böyle bir Anayasaya kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da sürdüreceğiz.

İlk defa Malatya'da açılıyorum. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin.

Ya aday ol ya da adayını açıkla

Türkiye'yi her alanda ne kadar değiştirirsek değiştirelim. Ülkemizdeki muhalefet zihniyeti ve üslubuyla eski Türkiye'de takılıp kaldı. Samimi olarak üzüntü duyuyorum. Baktık kendi başlarına aday çıkaramayacaklar biz önlerini açalım dedik, hodri meydan seçimde karşımıza çık dedim. O ne anlamış biliyor musunuz, sanki ben ona TV'ye çık dedim. Biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset yürek, vizyon ve hepsinden önemlisi cesaret işidir. Ya aday olup bizim karşımıza çık ya da adayın kimse onu bilelim. Daha kendi adaylığını ilan etme veya adayını söyleme iradesinden mahrum olanlar Türkiye'nin hangi meselesine çözüm getirirler.

Allah göstermesin şayet ülke bunların elinde olsaydı bu kışı nasıl geçirirdik bilmiyoruz. Bizim böyle bir derdimiz yok. İstanbul-Türkiye doğal gazın bir merkezi oluyor.

Enflasyon tek haneli rakamlara inecek

Faizi devamlı indiriyor muyuz? İnşallah tek haneli rakamlara inecek. Faiz zulmünden vatandaşımızı kurtaracağız, yatırımcıyı kurtaracağız. Her kesimden insanımızın gelir seviyesini yükselteceğiz. 7 ay var. Ana kademe, kadın kolları, gençler... Kapı kapıya dolaşmaya var mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.