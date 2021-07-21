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Siyaset Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs açıklaması: Artık bir neden kalmadı
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs açıklaması: Artık bir neden kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile video konferans üzerinden bayramlaştı. Burada Kıbrıs ziyaretine ilişkin konuşan Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Kısır döngüyü sürdürmek için nedenimiz kalmamıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 14:05:00 - 2021-07-21 14:20:59
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs açıklaması: Artık bir neden kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile video konferans üzerinden bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye henüz yeni varyantların pençesine düşmüş değil. Ek tedbirlere gerek kalmadan atlatacağız. Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.

Aşılamayı yaygınlaştırarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.

Tek talebi...

Artık Kıbrıs Türklerinin tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Kısır döngüyü sürdürmek için nedenimiz kalmamıştır. Artık bizim için Kuzey ve Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır.

Kıbrıs'ta iki devletli çözüm

Kuzey Kıbrıs - Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı. Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınırlılığa ulaşması için gerekeni yapacağız."

 

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