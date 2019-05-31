Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mübarek Kadir Gecesi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi vesilesiyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kadir Gecesi mesajı: Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

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