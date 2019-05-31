Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mübarek Kadir Gecesi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.31 Mayıs 2019 Cuma 22:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi vesilesiyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kadir Gecesi mesajı:
Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
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