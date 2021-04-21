Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, dün gece gerçekleşen kabine revizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak başladı. Erdoğan, atanan 3 yeni isme başarılar diledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabinedeki revizyonla ilgili açıklama

Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük hem de 3 yeni bakan ataması yaptık. Zehra Zümrüt Selçuk ile Ruhsar Pekcan'a şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum.

Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz Derya Yanık'a, Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, Mehmet Muş'a başarılar diliyorum. Artık tüm teşkilatlarımızla 2023'e odaklanmamız gereken bir döneme girdik.

Kuruluş döneminden sonra Cumhuriyet döneminin en üretken ve verimli 20 yılını yaşadık. Türkiye büyüdükçe karşısına çıkan tuzakların, saldırıların çağının da büyüdüğünü görüyoruz.

Partimize yönelik kapatma davasından gece yarısı bildirisne pekçok haksız, hukuksuz çirkin tezgaha maruz kaldık.

Menderes benzetmesine tepki

Çıkmış bir ahlaksız benim akıbetimi de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini söylüyor. Be ahlaksız be edepsiz, biz bu yola çıkarak kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Siz ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Yani Menderes'in akıbetinden memnun mu oluyorsunuz? O akıbeti de arayanlar da sizdiniz. Boşuna uğraşmayın.