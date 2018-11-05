Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Merhum Gülseren Hanımefendi’yi bir kez daha yad ediyorum. Bu önemli eğitim öğretim kurumu için Nihat beyi ve tüm Özdemir ailesini kutluyorum.

Her mücadele her gayret önemlidir ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek ve ömrün tamamını kapsıyor sebebiyle ayrı bir saygıya değerdir.

Bugün 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet veriliyor.

Engelli bireylerin bakımına destek olmak için aylık 650 lira ödeme yapılıyor. Geçmişte aileleri yük olan engelli bireyler ailelerine destek veren hale geldi.

Otistik bireylere yönelik özel bir eylem planı hazırladık. Aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk kesimi kapsıyor.

Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık planını hayat geçirdik. Kadınlara ve engellilerin bugün geldiği yer 16 yıl öncesi ile mukayese edilemez.

Türkiye pırlanta kıymetinde yıllarını boş tartışmalarla heba etti.

Türkiye ileriye doğru gittikçe kurulan tuzakların mahiyeti değişti. Tarihimizde eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldık ama insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından taviz vermedik.

Vatandaşların tamamının genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler. Bir ülkede devletle millet ne kadar bütünleşirse hedeflere ulaşmak o kadar kolaylaşır. Biz bu bütünleşmeyi hamdolsun sağladık. Terör örgütlerine pabuç bırakmayan, 15 Temmuz’da darbecilerin karşısına dikilen bir ülke olduk.

2023 hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Kararlılığımızdan asla vazgeçmedik.

Dünyadaki fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda milli gelire oranla dünyanın birinci ülkesi Türkiye, Amerika ikinci sırada.

Hep birlikte farklı bir seviyeye farklı lige çıkacağız. Yeni Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki herkes için yepyeni bir dünyanın kapısını aralayacaktır.

Provokatörlere fitnecilere fırsat vermemiz gerekir.