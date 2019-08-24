Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Rize-Artvin Havalimanı 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacak.

Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Rize'ye şehir hastanesi yapacağız.

Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini hem de KKTC'li kardeşlerinin haklarını korumanın peşinde.

Terör örgütleriyle mücadeleden, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına kadar karşımızdakilerin yanında saf tutuyorlar. Araştırma ve sondaj gemilerimiz bölgede belirlediğimiz alanlarda çalışmalarını sürdürüyorlar.

"KAPIMIZDA SIRAYA GİRECEKLER"

Enerji demek güç demektir. Türkiye jeopolilitik askeri gücünün ekonomik gücüyle tahkim ettiğinde önümüzde kimse duramaz.

Doğu Akdeniz'de petrol veya doğal gaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek.

"BUNLARIN GÖZLERİ KÖR OLMUŞ"

Terör örgütlerinin temsilcileriyle düşüp kalkmaktan bunların gözleri de kör olmuş. Bay Kemal sana Türk bayrağını da öğreteceğiz.

Milletimiz bunların gerçek yüzünü gördükçe taşlar yerine oturmaya başlayacaktır. Şehir yönetmek ülke yönetmek başka işe benzemez. 17 yıllık iktidarımızın her anında yönetimde olan arkadaşlarımızı bu hassasiyetle seçtik.

"BEYEFENDİ TATİLDE"

İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım.

Şayet milletinizle gönül bağınız yoksa yönetmeniz için size emanet edilen güç sizi zehirler. Şikayet zayıfların işidir, acizlerin işidir. Önemli olan mevcut şartlarda şehrinizi ne kadar ileri taşıyabildiğinizdir. Bunlar hiçbir zaman yapmak için gelmemiştir, hep yıkmanın peşinde koşmuştur.

KAYYUM ATAMASI

Teröre kim prim verirse karşısında bizi bulacaktır. Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur.

İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız.

KAYNAK: HABER7