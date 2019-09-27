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Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran paylaşım! 'Hedef 75 milyon'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında 2023 yılında 75 milyon turiste ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini belirtti.

27 Eylül 2019 Cuma 22:22
Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran paylaşım! 'Hedef 75 milyon'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılında 75 milyon turiste ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan, "Ülkemizin dünya turizminden aldığı payı büyütme noktasındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, 2023 yılında hedefin 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak olduğunu belirtti.

Hedefimiz 75 milyona ev sahipliği yapmak

Erdoğan, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dünya turizminden aldığı payı büyütme noktasındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz 2023 yılında 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda "Turizm 2023, Türkiye 2023 Turizm Stratejisi" başlığıyla yer alan görselde, 2023 yılında beklenen turist sayısı ve bu hedefe ulaşmanın yolları yer aldı.

Görselde, 2019 sonu itibarıyla Uzak Doğu'dan 1,1 milyon, Orta Avrupa'dan 2,8 milyon, Amerika kıtasından 1,1 milyon turist sayısına ulaşılmasının beklendiği, 2023 yılında ise Uzak Doğu'dan 4 milyon, Orta Avrupa'dan 4,5 milyon ve Amerika kıtasından 3 milyon turistin gelmesinin hedeflendiği belirtildi.

Görsel paylaştı

Görselde, bu hedefe ulaşmak için sıralanan 7 başlık şöyle:

- Tanıtıma ağırlık vereceğiz: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının etkinliğini artıracak, tanıtım çeşitliliğiyle birlikte tanıtma bütçemizi 180 milyon dolara yükselteceğiz.

- Ulaştırma altyapısını güçlendireceğiz: İstanbul ve Antalya başta olmak üzere turizm açısından kritik havalimanlarımızın kapasitesini artıracak, "Nitelikli turist için nitelikli koltuk" uygulamasını yaygınlaştıracağız. Kruvazyer limanlarımızın kapasitesini 2023 itibarıyla 2000 gemi/sefer ve 4 milyon yolcuya yükselteceğiz.

- İnsan kaynağımızı daha etkin kullanacağız: Turizm meslek liselerimizi, mesleki teknik ve Anadolu liselerine dönüştürüyoruz. Turizm yükseköğretim kurumlarını daha etkin biçimde yapılandıracak, 2030'lu yıllar itibarıyla Türkiye'yi otel müdürleri ihraç eden konuma yükselteceğiz.

- Turizm ürün çeşitliliğini artıracağız: Gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet ve inanç turizminin gerekliliklerini daha fazla yerine getirerek daha fazla alanda, daha fazla turistin ülkemizi ziyaret etmesini sağlayacağız.

- Konaklama kapasitemizi artıracağız: 2023 itibarıyla yatak kapasitemizi 1,5 milyondan 2 milyona çıkaracağız. Doluluk oranlarını artırarak kapasitemizin optimum kullanımını sağlayacağız. Artan turizm hacmiyle yatırımcı yoğunluğunu da artıracağız.

- Rekabetçiliğe önem vereceğiz: Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi'nde 2023 yılında ilk 30'da yer alacağız.

- Sürdürülebilir çevre dostu gelişimini benimseyeceğiz: Sertifikasyonlara ağırlık verecek, 2018 yılında 463 olan mavi bayraklı plaj sayımızı 2023'e kadar 688'e çıkaracağız.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:22
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. 27 Eylül Dünya Turizm Günü
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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