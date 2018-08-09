Başkan Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'iarayarak tebrik etti.09 Ağustos 2018 Perşembe 22:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
BAŞKAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da altın madalya kazanan milli sporcumuzu arayarak tebrik etti.
Üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finalinde koşan sporcumuz, 19.76 derecesiyle altın madalya kazandı.
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