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Siyaset Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Kur'an-ı Kerim mesajı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Kur'an-ı Kerim mesajı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 15:02:00 -
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Kur'an-ı Kerim mesajı

Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin sonunda kısa bir açıklama yaptı. Haber7'deki habere göre, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara değinen Erdoğan, "Hemen hemen her gün, ifade özgürlüğü kılıfıyla, 2 milyar insanının en mukkaddes değerlerine saldırılması kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun, insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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