Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI

Başkan Erdoğan, TRT World Forum 2025'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklanmalarından satır başları şu şekilde;

Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. 2017'den beri forumu tertipleyen TRT yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'miz insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ile bizler için bir iftihar kaynağıdır.

Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı fikirlerini dillendirmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında ekonomi siyaset medya teknoloji alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini dinleme fırsatı bulduk.

Türkiye olarak insanlığın kaderinin 5 ülkeye bağlı olamayacağını dile getiriyor ve bu yüzden dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Son 2 yılda Gazze'de yaşananları takip ettik hep beraber. İsrail 70 bin Gazzeliyi şehit etti. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar hastaneler camiler, kiliseler kasıtlı şekilde bombalandı. Hala İsrail masum diyorlar.

"İSRAİL NASIL MAZLUM OLUYOR?, TÜRKİYE OLARAK BUNU YUTMAYIZ"

Nükleer silahlar İsrail'de bombalar İsrail'de, istediği zaman istediği yeri vururken nasıl masum oluyor. Zalim, İsrail'in ta kendisidir. Elinde nükleer silahlar, bombalar var. Nasıl mazlum oluyor? Türkiye olarak bunu yutmayız. İsrail şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı. Bir deri bir kemik olan yavruları gördük. Açlıkla bu yavrular terbiye ediliyor.

"BUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

İsrail propagandasına karşı gerçekleri duyurmaya çalışan gazeteciler katledildi. Üzülerek ifade etmek isterim ki küresel barışla görevli kurumlar soykırımı engelleyecek hiçbir adım atmadı. Genel kurulun ezici çoğunlukla aldığı kararları bile çıkar hesaplarına kurban edildi. Bunu anlamak mümkün değil.