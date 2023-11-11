Başkan Erdoğan Arap liderlerin yüzüne bakarak söyledi: Zulüm karşısında susanlar da zalimler kadar akan kana ortaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Gazze Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- 36 gündür doğrudan siviller hedef alınıyor. Gazze'de hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız.

- Saldırılara 4 saat ara verme kararı alaycı bir yaklaşımdır. Birinci önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır.

- Gazze'de zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Batı'nın tavrı acizlik, korkaklıktır. İsrail'e destek veren ülkeler, sokağın sesini görmelidir. Charlie Hebdo olaylarında bütün devlet liderleri yürüyüş yaparken, Filistin'de on binlerce insan ölüyor ancak hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. ABD ve Batılı ülkeler güya savunuculuğunu yaptığı değerleri İsrail yönetiminin ihtiraslarına kurban etmişlerdir. Zulüm karşısında susanlar da zalimler kadar akan kana ortaktır.

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- Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak, Gazze'nin inşa ve ihyasına her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyorum. Gazze'de, hastaneler başta olmak üzere acil ihtiyaç içindeki yerlere akaryakıt ulaştırılması hayati önemdedir.

- Filistin meselesi görmezden gelindikçe bölgede normalleşme çabaları akim kalmaya mahkumdur. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve coğrafi sınırlara haiz Filsitin Devleti kurulmalıdır.

- Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail devleti verdiği zararı tazmin etmek zorundadır. Nükleer silahlar meselesi araştırılmalı. Nükleer bombalar varsa ortaya çıkarılmalı. Böyle bir konunun geçiştirilmesine izin verilmemeli.

- Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Barış şehri olarak bilinen Kudüs'ün ve tüm Filistin topraklarının eski günlerine kavuşması hepimizin dileğidir.

- Filistin'de şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Zirve toplantımızın tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.