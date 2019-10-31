Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar! 'Gizli bir direniş var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yerlileşmeye gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız." dedi. Erdoğan, "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteci şehri biz kuracağız." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Her arayan bulamaz ama bulanlar sadece arayanlardır. Bu söz en çok bilimsel çalışmalar için geçerlidir. Bizlere düşen en doğruyu en güzeli aramak ve insanlığın hizmetine sunmaktır.

Bugün Türkiye Sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.

Tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdik.

Sağlık çalışanlarının sayısı 1 milyon 24 bine ulaştırdık.

Hedeflediğimiz düzeyde en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık.

Bugün birçok ülkeden gelen heyetler sağlık sistemimizi inceleyip kendi ülkelerine uyarlamaya çalışıyor. Obama da yapmaya çalıştı ama yapamadı.

İlaç, aşı ve cihaz üretimimizin tüm aşamalarını yerli hale getirmekte kararlıyız.

Yerlileşmeye gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız.

Tıp ve ilaç biliminin gayretleriyle ortalama hayat süresi uzadı.

Suriye gibi büyük yıkımlara uğrayan ülkelerde yaşan süresi 74'den 60'lara geriledi.

Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmıyla dünyada ne aç ne de temiz su sıkıntısı kalmayacağına dikkat çekerim.

Siyasetçilere bilim adamları yol gösterir. Türkiye hem kendi toprakları içinde hem de bölgesinde yaşananlara daima insan merkezli yaklaşıyor.

İnsanların ve toplumların daha adil bir gelecek konusundaki ümitlerini canlı tutmak hepimizin görevi.

Her an havan toplarının, füzelerin atıldığı dönemde sağlıkçıların dur durak bilmeden hizmet vermesini tebrik ediyorum.

Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteci şehri biz kuracağız.

Ayrıntılar geliyor...