Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nde Fazıl Say'ın 29 Ekim'de Beştepe'de bir konser vereceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Mitingi'nde halka seslendi. "Fazıl Say’ın bir konseri olacak" Erdoğan Yenikapı'daki konuşmasında, "İnşallah 29 Ekim’de Fazıl Say’ın bir konseri olacak. Kendisinin inşallah bir bestesi olacak. Ya bizim derdimiz sen hangi zihniyettensin değil. Gelin, tek millet olalım" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.