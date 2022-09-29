Başkan Erdoğan'dan faiz mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye esnaf ve sanatkarlarıyla birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Esnaf ahidir, kardeştir, mertliğin, yiğitliğin sembolüdür. Hanesine helal rızık götüren gönül insanıdır. Her sabah besmele ile dükkanını açıp elhamdülillah diyerek kapatan kanaat erleridir. Millet varlığımızın teminatı oldular. Bizde esnaf sadece mal alıp satan değildir kardeştir

15 Temmuz gecesi darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı millet varlığımızın temanı olarak görüyoruz. FETÖ'cü alçakların şehit ettiği insanlarımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınlarımızın, askerlerimizin yanı sıra pek çok esnaf ve sanatkarımız da bulunuyordu. Birileri ATM'lere akın ederken, birileriyle darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken benim su tesisatçısı, kunduracı, mobilyacı kardeşim gece boyunca tanklara, uçaklara meydan okudu. Canlarını hiçe sayan tüm esnaflarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onca saldırıya ve kalleşliğe rağmen halen başımız dik yaşıyorsak, sebebi milletimizin değerlerine salip çıkmasıdır.

Milletimize bedel ödetecek kararlar almadık

Ülkemizin ekonomik ve sosyal krizleri diğer devletlere göre en az zararla savuşturmasında ahiliğin büyük önemi vardır. Zimem defteri gibi kültürümüzde zaten var olan hasletleri yeniden ortaya çıkararak kimsenin açta açıkta kalmasına izin vermedik. Devletimiz bu salgın döneminde vatandaşını çaresiz bırakmadı. Küresel ticaretin durma noktasına geldiği zor günlerde muhalefetin abuk subuk çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadık. Hiçbir vatandaşımıza nerede bu devlet dedirtmediğimiz gibi devlet olarak elimizi taşın altına koyduk. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza sunduğumuz imkanlarla onların yükünü hafiflettik. Gelir kaybı ve kira desteğinin yanında 3-5 bin lira hibe desteklerimiz esnaf ve sanatkarlarımızın nakit akışlarının korunmasına katkı sağladı. 4 ay süreyle verdiğimiz desteklerle piyasaya aktardığımız kaynak 4,6 milyar lira dolayındadır. 3-5 bin liralık hibelerle 4,3 milyar lira ödeme yaptık. Esnaf ve sanatkarların hane gelirlerini koruma amacıyla Halkbank'tan kullandıkları kredi geri ödemelerinin 2020-2021 yıllarına ait 14 milyar liralık taksit tutarını öteledik.

Önce methiyeler dizdiler sonra AYM'ye gittiler

Kredi ve kefalete olan borçlarını yapılandırmalarını sağladık. Ticaret erbabımızın kamuya olan borçları için de yapılandırma getirdik. Basit usulde vergilendirilen esnafın üstündeki gelir vergisi yükünü tümüyle kaldırdık. Sizleri elektronik ticaretin risklerinden korurken faydalarından istifade etmenizi temin edecek adımlar attık. En son düzenlemelerle esnaf kesiminin bu pazardan aldığı pay da artıyor. Teklif Meclis'e geldiğinde methiyeler düzen muhalefet, kanun çıktıktan sonra iptali için düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmesini sizlerin takdirine bırakıyorum. Dostlarınızı iyi tanıyın. Sizinle bu yolda yürüyen kardeşlerinizi iyi tanıyın. Hükümetin esnaf ve sanatkarlara sunduğu hizmetler sadece salgın dönemiyle sınırlı değildir. Sizin meselelerinizi kendi meselemiz olarak gördük. Geçtiğimiz 20 yılda esnaf ve sanatkarlar lehine yapılan düzenlemeler burada saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Faydalarını bizzat görüyorsunuz. Ancak burada hafıza tazeleme bahabından birkaçını paylaşmak istiyorum. Finansmana erişim sıkıntısı vardı. Sermaye yetersizliği, teminat eksikliği nedeniyle esnaflar kredilerden yeterince faydalanamıyordu. Bankalarla cebelleşerek finansmana erişimdeki engelleri biz kaldırdık.

Faiz ve enflasyon mesajı

Az önce Palandöken bu kredinin 500 bine kadar çıkarılmasından bahsediyor. Şu anda Halkbank Genel Müdürüm burada. Bunlar aşılamayacak şeyler değil. Ama bir şeyi iyi kavramak lazım. Öyle bir Cumhurbaşkanınız var ki, savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Şu anda Halkbank müdürü karşımda. Merkez bankamızla bunları konuştuk. Önümüzdeki PPK toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Tabi aramızda faiz politikasını yüksek faizi savunanlar yok mu? Var. Buna başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyor. Ama Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor, düşük faizi savunan politika güdüyor. İnşallah yılbaşından sonra enflasyonun düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum.

Kamu bankalarına talimat

Yatırım kredilerinde de ben diyorum ki, siz kamu bankalarının kapısını aşındırın. Özel sektör bankaları ne yapar ne eder bilmem. Kamu bankalarına talimatım var, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, destek vereceksiniz.