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Gündem Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:13:00 - 2021-01-29 14:44:08
Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okulların açılması

Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.

Fahiş fiyat artışıyla mücadele

Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyve de vesaire; hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz.

Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz.

Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir.

Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin.

Musk ile görüşme

Ben bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile irtibatta olacaklar. Ne yapabiliriz? Tabi bunu konuştuk. Tabi Elon, 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. "Çok çalışıyorum" diyor. "Çok çalışınca da çok kazanıyorum" diyor.

Hayvan hakları yasası

Takvime göre her an Meclis'e gelebilir.

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