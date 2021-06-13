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Gündem Başkan Erdoğan'dan F-35 ve Patriot açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan F-35 ve Patriot açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 14:32:00 - 2021-06-13 14:59:34
Başkan Erdoğan'dan F-35 ve Patriot açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Atatürk Havalimanı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareket ediyoruz. NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO, farklılaşan tehditler karşısında kendini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

Afrin saldırısı

Dün Afrin'de yapılan saldırı PKK'nın nasıl bir kalleş örgüt olduğunu göstermiştir. Bu alçaklardan döktükleri her kanın hesabını soracağız.

Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda doğu-batı yönünde yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. İhtiyaç duyulan her dönemde ittifaka sağladığımız katkılar Türkiye'nin yeri konusunda mihenk taşıdır. Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün daha da önem kazanacağına inanıyoruz.

Azerbaycan ziyareti

NATO Zirvesi sonrasında kardeşim Aliyev ile davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğim. Süreç içerisinde Azerbaycan Karabağ'da tarihi bir zafere imza atarak 30 yıllık işgale son vermiştir. 10 Aralık 2020'de Bakü'de düzenlenen Zafer Geçit Töreni'ni izlemiştim. Bu kez zaferin kazanıldığı topraklara gideceğiz. Şuşa'yı inşallah ziyaret edeceğiz. 16 Haziran'da A Milli Futbol Takımımızın Galler'le oynayacağı maçı da Aliyev ile izleyeceğiz.

17 Haziran'da düzenlenecek forumda Antalya'ya gelecek liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğiz.

F-35 açıklaması

"Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor.

Türkiye ödemelerini yapıp F-35 konusunda ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir ABD var. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı. Beş tane F-35 verilmiştir, daha sonra bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir.

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