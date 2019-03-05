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Başkan Erdoğan'dan Esenyurt'ta dikkat çeken mesajlar: Ya yola gelecekler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta halka hitap etti.

05 Mart 2019 Salı 17:48
Başkan Erdoğan'dan Esenyurt'ta dikkat çeken mesajlar: Ya yola gelecekler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bize güvenen, bize inanan, destek veren her bir Esenyurtlu kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizin, İstanbul, ülkemizin, milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. 17 senedir Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a onurla, gururla hizmet ediyoruz. 40 yıldır milletimize hizmetkâr olmanın gururunu yaşıyoruz.

'Binali Yıldırım kardeşimizi Türkiye tanıyor'

Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlıkları görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım kardeşimizi Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday gösterdik. Binali Yıldırım kardeşimizi sadece Esenyurt, İstanbul tanımıyor, bütün Türkiye tanıyor.

İstanbulumuza çok büyük yatırımlar yaptık. CHP'li vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle biz ihya ettik.

Çarpık yapılaşmayı atacağımız adımlarla düzene sokacağız. Bugün 50 bin konutun açıklamasını yaptık.

Bizim eserimizin olmadığı il ve ilçe yoktur

31 Mart seçimleri Esenyurt için barışa, huzura vesile olsun. Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, aynı zamanda yatırım, eser, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahalle, köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Türkiye'nin 922 ilçesinde eserimiz var. Türkiye'nin kalbi, umudu, adeta nüvesi olan İstanbulumuza çok büyük yatırımlar yaptı. CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz başkanlarının elinde her gün geriye giden şehri nihayetinde başarılarla biz buluşturduk.

Esenyurt'a hastane müjdesi

Önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 2 bin 682 yataklı İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Buraya da aynı zamanda hizmet verecek. 250 yataklı Esenyurt Necmi Kadıoğlu devlet hastanesinin de içinde bulunduğu 10 adet hastanenin inşaatı sürüyor.

Tanzim satışlar

31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi. Girmedi yeni adımları atacağız. Benim vatandaşım mahallesine kadar bu satışlarla ucuz gıdaya ulaşacak.

Ya yola gelecekler ya yola gelecekler. Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtmeyeceğiz.

3 katlı İstanbul Tüneli

Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:48
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Esenyurt

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