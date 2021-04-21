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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Engin Altay'a Menderes tepkisi
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Engin Altay'a Menderes tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın skandal benzetmesine net bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:27:00 -
Başkan Erdoğan'dan Engin Altay'a Menderes tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi. Katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Engin Altay, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engin Altay'ın skandal sözlerine partisinin grup toplantısında cevap verdi.

Erdoğan, "Çıkmış bir ahlaksız benim akıbetimi de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini söylüyor. Be ahlaksız be edepsiz, biz bu yola çıkarak kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Siz ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Yani Menderes'in akıbetinden memnun mu oluyorsunuz? O akıbeti de arayanlar da sizdiniz. Boşuna uğraşmayın" dedi.

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