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Aktüel Başkan Erdoğan'dan "Dünya Radyo Günü" paylaşımı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan "Dünya Radyo Günü" paylaşımı

Başkan Erdoğan, radyo camiası ve radyo çalışanlarının Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 18:34:00 -
Başkan Erdoğan'dan "Dünya Radyo Günü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Çamlıca Kulesi'nin yer aldığı bir görsele de yer verdi.

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