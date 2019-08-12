Başkan Erdoğan’dan Davutoğlu ve Babacan’a gönderme! ‘Ayrılık içine girenler olabilir ama…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde, telefon ile parti teşkilatına hitap etti. AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, "Ayrılık içine girenler olabilir ama biz kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi;

"Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz."

"Kongrelerden güçlenerek çıkacağız"

"Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız."