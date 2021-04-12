Başkan Erdoğan'dan büyük sürpriz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Ankara'daki Millet Kütüphanesi'ne giderek sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi ve onlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Cesur yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu. Sürpriz bir program oldu. Gün içersinde buluşmadan videolar @RTErdogan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak." ifadelerine yer verdi.