Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında Azerbaycan ve Ermenistan ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ermenistan’ın küstah saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu da karşılık verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak’ ifadelerine yer verdi.
Türkiye’den de peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında Azerbaycan ve Ermenistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tüm dünyaya seslenen Erdoğan, Ermenistan’ın barışın önünde en büyük tehdit olduğunu söyledi.
Bütün kararlılıkla Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu aktaran Erdoğan, ‘Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ediyoruz’ dedi.
Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştüğünü de aktardı.