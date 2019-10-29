Başkan Erdoğan’dan Anıtkabir’de dikkat çeken mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini mzalayarak şu mesajları paylaştı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96’ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim’de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

Ruhun şad olsun."