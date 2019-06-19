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Başkan Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda ''Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız'' ifadelerini kullandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:48
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Annem öldükten sonra çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Annemle haşır neşir olmaya başlarım. Fakat Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı; sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını ayrıca hiç mi hiç unutamıyorum.

-Ve kendi sanatçısına sahip çıkan değil kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ne oldu? Ahmet vatan topraklarında değil gurbette durdu.

-Ben başbakanlığım döneminde o zamanki Kültür Bakanımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Ve eşine de haber gönderdim.

-Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız.

Ayrııntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:48
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