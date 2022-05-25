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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Afrika Günü mesajı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Afrika Günü mesajı

"25 Mayıs Afrika Günü" dolayısıyla bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz tüm Afrikalı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 19:47:00 -
Başkan Erdoğan'dan Afrika Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümünü ve 25 Mayıs Afrika Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz tüm Afrikalı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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