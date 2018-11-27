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Başkan Erdoğan'dan 4 ilçeye sitem: Türkiye yansa bunların umurlarında değil

AK Parti'nin yerel seçimlerde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Çankaya ilçeleri için "Türkiye yansa bunların umurlarında değil" ifadelerini kullandı.

27 Kasım 2018 Salı 17:06
Başkan Erdoğan'dan 4 ilçeye sitem: Türkiye yansa bunların umurlarında değil

Partisinin grup toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması esnasında Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Çankaya ilçelerini sayarak "Türkiye yansa umurlarında değil." dedi.

"CHP'nin kaleleri bugünkü seviyesine büykşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları ile geldi" diyen Erdoğan'ın açıklamları şöyle;

"Hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir"

Ana muhalefet partisi CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır.

"Türkiye yansa bunların umurlarında değil"

Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:06
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. AK Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ankara
  6. İzmir
  7. Çankaya
  8. Kadıköy
  9. Şişli

YORUM YAZ

  • BekirBekir20 dk önce
    Tam tersi...
  • derya ozanderya ozan24 dk önce
    ah be Nihal hanım doğru söylüyorsun ama gezmeye tozmaya oralara gidiyorsundur
  • ramazanramazan33 dk önce
    türk ceza kanunu 216diyor ki halkın sosyal din dil ırközelliklere sahip bir kesimini diğer kesminekarşı kışkırtmak ,kin ve düşmanlığa sevketmek bir yıldan üç yıla kadar..selam ve dua ile..
  • Yunus 16 Yunus 16 35 dk önce
    NİLÜFER /BURSA YI UNUTMUŞSUNUZ. 13 Kasım 1918 de ki gibi ...
  • ArnavutArnavut45 dk önce
    Ak parti oyu Esenlerden al,git bu ilçelere hizmet et.Artık Esenlerde ak partiye oy vermeyeceğim.
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    çünkü buralarda ateist olan kemalistler oturuyor CHP sayesinde zenginleşmiş sahilleri ele geçirmişler diğer insanlarıda denizden uzak iç kesimlere sürmüşler neden chp nin kaleleri sahillerden muhafazakar kesimler iç kesimlerde oturur çünkü bunları diktatör chp ilk parti zamanında zengin etti muhafazakarların çocukları savaştı bunlar chp elitleri kaymak yedikimin sayesinde chp sayesinde buradakilerin fikri hep aynıdır ben sürekli içlerindeyim ve arkadaşlarımda oturur içlerinde çoğu Alevidir,Ateisttir,Kemalist kimliği altına girerler aynı zamanda soyları yabancıdır(ermeni,yahudi,...) Bunlar Avrupa hayranı içimizdeki düşmanlar.zaten çoğunun bir ayağıda yurt dışındadır.Paraya tapan kesimleridir muhakkak içlerinde iyi insanlarda vardır ama çoğunluğu değil.
  • Uğur KartalUğur Kartal1 sa önce
    kedi uzanamadığı ete mındar dermiş.
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