Başkan Erdoğan'dan 4 ilçeye sitem: Türkiye yansa bunların umurlarında değil

Partisinin grup toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması esnasında Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Çankaya ilçelerini sayarak "Türkiye yansa umurlarında değil." dedi.

"CHP'nin kaleleri bugünkü seviyesine büykşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları ile geldi" diyen Erdoğan'ın açıklamları şöyle;

"Hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir"

Ana muhalefet partisi CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır.

"Türkiye yansa bunların umurlarında değil"

Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir.