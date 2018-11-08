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Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti sonrası açılan davada yargılanan Hüsni Mahalli'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:00
Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Esed yanlısı tavırlarıyla tanınan Hüsnü Mahalli’nin bir yazısında ve katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Hüsnü Mahalli'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Mahalli'ye "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"Cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ise "Şikayetimiz devam etmektedir. İddianamede belirtildiği gibi Cumhurbaşkanının adı ve makamı zikredilmiştir. Hakaret suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İki suçtan ceza verildi

Mahkeme, sanık Hüsnü Mahalli'ye "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu, bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Mahkeme sanık Mahalli'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ise 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, 15 Aralık 2016'da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. 6. Asliye Ceza Mahkemesi de Mahalli'nin "kaçma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta kaldığı süre, istenilen cezanın miktarı ve mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olmasını" dikkate alarak 20 Ocak'ta tahliyesine karar vermişti. Mahkeme, sanığın üzerine atılı fiilin basılmış eser yoluyla işlenmesini dikkate alarak dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:00
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hüsnü Mahalli
  3. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

  • salihasaliha3 dk önce
    Atatürke hakaret ceza görüyorsa,Türkiye Cumhurbaşkanına hakarette ceza görmelidir.iyi olmuş ceza alması
  • AbdulhamidAbdulhamid5 dk önce
    İlle de sınırdışı edilecek bir suriyeli varsa işte o da budur! Katil esedin avukatlığını yaparken, Türkiye Cumhurbaşkanına da hakaret yağdırıyor! Hem sürekli 5816'dan mi insanlar tutuklanacak, Cumhurbaşkanına da hakaret suç, 4 yıl cezası var değil mi kemalist?
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