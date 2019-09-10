Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Eski Alman vekil için harekete geçildi

Alman meclisinin Yeşiller partisi eski üyesi Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

Kılıç, yaptığı açıklamada Alman bir siyasetçi hakkında Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten daha önce dava açılmadığını vurguladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın online yayın yapan ABC gazetesine Temmuz 2017'de yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak değerlendirildi.

Skandal açıklamalar

DW Türkçe'nin haberine göre yaptığı açıklamalarda Türk hükümetinin izlediği iç ve dış siyaseti eleştiren Kılıç, "Ben Türk kökenli bir politikacı olarak memleketimin bu hale getirilmesinden büyük üzüntü duyuyorum, bu hale getirenleri de vatan haini olarak görüyorum" ifadesini kullanmıştı.