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Başkan Erdoğan yurda dönüş yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 18.15'te İstanbul'a indi.

09 Ekim 2018 Salı 19:07
Başkan Erdoğan yurda dönüş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından yurda döndü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:07
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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