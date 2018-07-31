0553 313 94 23

Başkan Erdoğan yeni yasayı onayladı! OHAL sonrası düzenleme yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL sonrası yasal düzenlemeyi onayladı.

31 Temmuz 2018 Salı 09:49
Başkan Erdoğan yeni yasayı onayladı! OHAL sonrası düzenleme yürürlükte

Kanun ile valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar bakımından gözaltı süresi, 3 yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 günü geçemeyecek; delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabilecek.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:49
  1. OHAL sonrası yeni düzenleme
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. onaylama
  4. yeni yasa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    1. Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    2. Enerji kimlikli bina sayısı 743 bin
    3. Afganistan'da patlama: 11 ölü
    4. Doların yine ateşi çıktı!
    5. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
    6. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
    7. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
    8. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
    9. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
    10. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
    11. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
    12. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
    13. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
    14. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
    15. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
    16. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
    17. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
    18. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
    19. Şimdi sıra tercihte
    20. İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!