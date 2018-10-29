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Başkan Erdoğan Yeni Havalimanında

İstanbul Yeni Havalimanına gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açılışı gerçekleştirecek.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:28
Başkan Erdoğan Yeni Havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'dan kalkan uçağı kısa süre önce İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

TÜM fazları tamamlandığında yıllık 200 milyonluk yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı konumuna gelecek, İstanbul Yeni Havalimanı için tarihi törene kısa süre kaldı.

16.58: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile devlet başkanlarının yer aldığı aile fotoğrafı çekildi.

16.51: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan havalimanının içine giriş yaptı, alana doğru yürüyüşüne devam ediyor. Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım yer alıyor.

16.42: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, uçaktan iniş yaptı. Törenin yapılacağı alana gidiyorlar.

16.30: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı nedeniyle havalimanı çevresinde düzenleme yapıldı. Havalimanı girişindeki tabelalara "İstanbul Havalimanı" yazıldı.

Dünyanın en büyüğü

İstanbul Yeni Havalimanı'nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.
Projede yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.

250 havayolu şirketine hizmet verecek

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek.

İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:28
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. İstanbul
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. CAN

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