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Başkan Erdoğan Wirtu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'da Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile bir araya geldi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:30
Başkan Erdoğan Wirtu ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılmak üzere İstanbul'da bulanan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan-Wirtu görüşmesi, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:30
  1. İstanbul
  2. Başkan Erdoğan
  3. Wirtu

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