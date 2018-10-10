Başkan Erdoğan Wirtu ile görüştü
Başkan Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'da Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile bir araya geldi.10 Ekim 2018 Çarşamba 14:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılmak üzere İstanbul'da bulanan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan-Wirtu görüşmesi, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.
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