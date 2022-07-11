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Siyaset Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik temas
Siyaset

Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 16:07:00 -
Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanısıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Suriye'deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Diğer taraftan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

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