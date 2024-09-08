  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan temizlik sinyali vermişti: Korsan yemin skandalında ilk istifa iddiası!
Gündem

Başkan Erdoğan temizlik sinyali vermişti: Korsan yemin skandalında ilk istifa iddiası!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 16:04:00 -
Başkan Erdoğan temizlik sinyali vermişti: Korsan yemin skandalında ilk istifa iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teğmenlerin korsan yemin törenine ilişkin eleştirilerinden sonra ilk istifa geldi. Bölük Komutanının görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 28 Şubat sürecine ait korsan metin okunmuştu. 960 mezun teğmenden yaklaşık 350'sinin kılıç çekerek okuduğu korsan yemin ile siyasi ve milli iradeye hiza verilmek istendiği yorumları yapılmıştı.

Başkan Erdoğan'ın "o kılıçları kime çekiyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdiği olayla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Teğmenlerin olaylı töreninin gerçekleştiği Kara Harp Okulu'nda ilk istifa geldi.
Kara Harp Okulu Bölük Komutanının istifa ettiği belirtildi.

Nedim Şener, Hürriyet gazetesindeki köşesinde teğmenlerin bölük komutanının istifa ettiğini yazdı. Şener şunları dile getirdi:

"Nitekim teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M., Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etmiş. İstifasını çevresine 'Zaten istifa edecektim' diye gerekçelendirse de tartışmanın ortasına atılan teğmenlerin Bölük Komutanı’nın istifası bana ilginç geldi."

TÖRENDE YOKTU

Mezuniyet törenlerinde teamül gereği komutanların da yer almasına rağmen kılıçlı korsan yeminin okunduğu mezuniyet töreninde görevli komutanların büyük bölümü alanda yer almamıştı.

Alay komutanı ve tabur komutanlarının alanda hazır bulunmaması nedeniyle merasimi alay komutan yardımcısı yönetmişti.

kaynak: Haber7

Teğmenlere sahip çıkan Yiğit Bulut'tan az önce yeni açıklama geldi: Son nokta koyuldu anlayana
Teğmenlere sahip çıkan Yiğit Bulut'tan az önce yeni açıklama geldi: Son nokta koyuldu anlayana

Gündem

Teğmenlere sahip çıkan Yiğit Bulut'tan az önce yeni açıklama geldi: Son nokta koyuldu anlayana

Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde yeni gelişme! 'Kasıt mı, ihmal mi tespit edilecek'
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde yeni gelişme! 'Kasıt mı, ihmal mi tespit edilecek'

Gündem

Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde yeni gelişme! 'Kasıt mı, ihmal mi tespit edilecek'

"Mustafa Kemal’in askeriyim" dersem... Teğmenlerin korsan yeminine bomba yorum
“Mustafa Kemal’in askeriyim” dersem... Teğmenlerin korsan yeminine bomba yorum

Gündem

“Mustafa Kemal’in askeriyim” dersem... Teğmenlerin korsan yeminine bomba yorum

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23