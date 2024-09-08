Başkan Erdoğan temizlik sinyali vermişti: Korsan yemin skandalında ilk istifa iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teğmenlerin korsan yemin törenine ilişkin eleştirilerinden sonra ilk istifa geldi. Bölük Komutanının görevinden ayrıldığı ifade edildi.
Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 28 Şubat sürecine ait korsan metin okunmuştu. 960 mezun teğmenden yaklaşık 350'sinin kılıç çekerek okuduğu korsan yemin ile siyasi ve milli iradeye hiza verilmek istendiği yorumları yapılmıştı.
Başkan Erdoğan'ın "o kılıçları kime çekiyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdiği olayla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.
Teğmenlerin olaylı töreninin gerçekleştiği Kara Harp Okulu'nda ilk istifa geldi.
Kara Harp Okulu Bölük Komutanının istifa ettiği belirtildi.
Nedim Şener, Hürriyet gazetesindeki köşesinde teğmenlerin bölük komutanının istifa ettiğini yazdı. Şener şunları dile getirdi:
"Nitekim teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M., Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etmiş. İstifasını çevresine 'Zaten istifa edecektim' diye gerekçelendirse de tartışmanın ortasına atılan teğmenlerin Bölük Komutanı’nın istifası bana ilginç geldi."
TÖRENDE YOKTU
Mezuniyet törenlerinde teamül gereği komutanların da yer almasına rağmen kılıçlı korsan yeminin okunduğu mezuniyet töreninde görevli komutanların büyük bölümü alanda yer almamıştı.
Alay komutanı ve tabur komutanlarının alanda hazır bulunmaması nedeniyle merasimi alay komutan yardımcısı yönetmişti.
kaynak: Haber7
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