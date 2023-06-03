Başkan Erdoğan TBMM'de yemin etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenle yemin etti.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.
Erdoğan, yemin etmek üzere TBMM'ye doğru yola çıktı.
Meclis'e gelişinde Bahçeli karşıladı
Meclis'e gelen Başkan Erdoğan'ı; TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan mazbatasını Devlet Bahçeli'den aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenle yemin etti.
Erdoğan resmen göreve başladı.