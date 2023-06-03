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Gündem Başkan Erdoğan TBMM'de yemin etti
Gündem

Başkan Erdoğan TBMM'de yemin etti

Yeniakit Publisher
2023-06-03 15:04:00 - 2023-06-03 15:18:20
Başkan Erdoğan TBMM'de yemin etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenle yemin etti.

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Erdoğan, yemin etmek üzere TBMM'ye doğru yola çıktı.

Meclis'e gelişinde Bahçeli karşıladı

Meclis'e gelen Başkan Erdoğan'ı; TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mazbatasını Devlet Bahçeli'den aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenle yemin etti.

Erdoğan resmen göreve başladı.

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