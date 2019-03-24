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Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nde halka seslendi. AK Parti olarak İstanbul'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Erdoğan, İstanbullulara müjdeleri art arda sıraladı.

24 Mart 2019 Pazar 15:34
Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Mitingi'nde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Sevda nedir bilmezsek sevdalandığım şehir; kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir, ey şehadetlerle şahlanan şehir; alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'in İslam alemine işaret ettiği şehir, Asr-ı Saadet'ten gelen misafirleriyle şereflenen şehir… Fetih Fatih Sultan Mehmet Han’a nasip olan şehir; adaletin huzurun hakikatin hakim olduğu şehir… Her inançtan, her kesimden insanın güvenle yaşadığı eman şehir; herkesin gözü olduğu gözdesi olduğu İslam şehri… Seni yürekten selamlıyorum İstanbul.

Ayasofya’sı ile, Sultanahmet Camisi'yle, en son Büyük Çamlıca Camisi ile… Kıtaları birleştiren İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul. Yenikapı bugün bir başka güzel. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul’u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim asırlarca İstanbul’a dünyayı yönettirmişti.

Şu anda aldığım resmi rakama göre 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'da...

Bir çağın açılıp, bir çağın kapandığı bu şehri kıyamete kadar İslam şehri olarak koruyacağız. İstanbul'u bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. İnşallah 1 Nisan'dan sonra burada bir de zaferin şenliğini yaparız.

"Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın"

CHP'den aldığımız İstanbul'da su yok, çöp çoktu. Hava kirliliği vardı. Istıranca'da Melen'den İstanbul'a su getirdik. 2040 yılına kadar İstanbul'a su sıkıntısı yok. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Getirdiğin kişi İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanı. İstanbul'a rastgele bir isim yakışmazdı. O nedenle Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik. Geçmişi kirli birini İzmir'e layık gördüler. Ama bunlarda ufuk yok. Ufku olmayanın yönetim kabiliyeti olmaz.

Terör örgütü ile el ele iç içe, geçmişi itibariyla ne yazık ki kirli bir ismi İzmir'e layık gördüler.

"Yassıada'yı uluslararası toplantıların merkezi yapacağız. Adını demokrasi ve özgürlükler adası koyacağız. Seçimden kısa süre sonra açılışını yapacağız."

"Günde 4 milyon istanbulluyu taşıyor, yarısında ücretsiz internet hizmeti var"

Bizden önce bin 596 otobüs vardı. Pislikten geçilmez, kokudan durulmazdı. Artık günde 4 milyon İstanbulluyu  otobüsler taşıyor. Yarısında ücretsiz internet hizmeti var.  Bugün İstanbul'da 57 yolcu gemisi, 2 arabalı vapur ile 22 hatta deniz ulaşımı hizmeti veriyoruz. Haliç'te attığımız adımlar dünyada örnektir. Sandalla karşıdan karşıya geçmekte zorlanırdık. Herkes tek çare 'Haliç'i dolduracaksınız' dedi. 'Hesabını tarih, doğa bizden sorar' dedik. 2.5 milyon metroküp balçık çıkartıp temizledik. Çamuru süzüp Alibeyköy'deki 650 bin metrekare alan kazandık.

AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok diyorlar. Sen aday tanıtımını bile Haliç Kongre Merkezi'nde yaptın.

"29 Ekim'de Fazıl Say'ın konseri olacak"

Bak sana bir müjde daha vereyim. Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa sürede bitireceğiz. Ama sizlerin yaptığı gibi bir AKM değil. Her yönüyle muhteşem. Herhalde bitirdikten sonra orada bir konserimize gelirsin. Değil mi? Ankara'dakine gelemiyor bakın! Orada külliyede bir kongre merkezimiz var. 29 Ekim'de orada Fazıl Say'ın bir konseri olacak. Konserde kendisinin bir bestesi olacak. Ya bunlar bizim değerlerimiz ya. Gelin tek millet olalım.

Biz geldiğimizde İstanbul'da sadece 4 spor merkezi vardı. Herkes spor yapabilsin diye park ve bahçeleri de spor aletleriyle doldurduk.

"Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz"

İstanbul'un potansiyeline değer katmak için 6 katrilyon maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz. Burada 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Şehrin her iki yakasında sebze, meyve, su ürünleri halleri kuracağız. Plan ve projeler Toptancı araçlarının şehir içindeki yoğunluğunu azaltmayı hedefleriyoruz.

Silivri'de jeotermal ve sağlık merkezini hayata geçireceğiz. Sağlık turizminde İstanbul değerine değer katacak.

Tophane'nin inşaatı devam ediyor. Sadece kruvazör limanı değil, alış veriş yerleri ve otellerle farklı bir konuma gelecek.

Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız."

Tarihi Yarımada'yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız.

900 trilyon liralık dev yatırım

İstanbul'a 25 yeni kent meydanı yapacağız. İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız.

18 alanda seyir terasları oluşturacağız. Sarayburnu'nda yolu yerin altına alarak Gülhane Parkı'yla denizi birleştireceğiz. Yol artık orayı bölmeyecek.

300 mahalleye 955 kreş açacağız. 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız.

İstanbul'da 1 km üzerinde bisiklet yolunu hizmete açacağız.

Elektrikli fayton

İstanbul'un 241 noktasında trafik sıkışıklığına neden olan kavşakları yeniden planlıyoruz. Adalar halkı ile buluşacağım.  Adalar'da 274 adet elektrikli faytonu göreve alarak kötü görüntüyü ortadan kaldıracağız. Adalar'a ne yaptıysak biz yaptık. Doğal gazı biz getirdik. Ulaşımı biz hallettik. Bay Kemal çıkmış '17 yılda ne yaptı' diyor. Ne yapayım gözü yok görmüyor.

"Hepinizin kimliğini biliyorum"

Ey finans sektörünün içinde olanlar... 'Piyasadan dövizleri toplayın, döviz yükselecek' gibi provokatif eylemlere giriyorsanız bunun bedelini ağır ödersiniz. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Bu tür eylemlerin içerisine sesleniyorum. Hepinizin kimliğini, neler yaptığını biliyorum. Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim. Bu milleti sömüreyeceksiniz.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:52
  1. Ankara
  2. İzmir
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhur İttifakı
  5. Büyük İstanbul Mitingi
  6. AK Parti
  7. MHP

YORUM YAZ

  • HakanHakan41 dk önce
    Chpkk 360 pkklinin hesabını vermeli
  • BozoBozo41 dk önce
    Chpkk hesap verecek
  • YorumcuYorumcu41 dk önce
    Yanındayız reis
  • Adamın dibiAdamın dibi41 dk önce
    Ölümüne reis
  • AkiteAkite42 dk önce
    Ey akit kardeşlerim.Tunç söylerim mason locasına bağlı resimleri cikti bence direk ele alın bu konuyu
  • bir müslümanbir müslüman1 sa önce
    inşaallah fazıl say denen mahlukla beraber haşr olursunuz teyyip efendi.Hani milliyetsizdi din düşmanıydı,müslümanları sevmezdi ne çabuk dost oldunuz hey münafık adam.Seni takdir ediyordum ama yanılmışım o düşüncelerim batsın,sana oy veren ellerim kırılsın kurusun.takdir eden his ve duygularım zehir olsun beni tesmim eylesin.Böyle yanılmazdım ama geç de olsa nifak alameti görünce hemen ayıldım.
  • Deist mehmet Deist mehmet 1 sa önce
    Sunun surasinda birsey kalmadi secimlerin pesinden siz sevgili Aziz milletin kafasina zam paketleri firtina gibi inecektir. Ben ne yaptim kendi kendime, hep ben ettim kendi kendime diye. akillerden orhan nin sarkilari Ile tesselli olursunuz.Bir paket sigara bir ufak raki ekonomi duzelir reis soyleyemiyor ama Ben soyleyeyim
  • SalihSalih1 sa önce
    Erdoğan , Türkiye nin değil Dünyanın lideri.Allahyolunu sratı mustekim eylesim bu seçimleride yüzümüzün akı ile zaferle sonuçlandırsın amiiin
  • karabulutkarabulut1 sa önce
    KILICDAROLU VE MERAL SENER DEMEK FETO ILE PKK TEMSILCILIKLERI DEMEKTIR BUNLARAR OY VERENLER NERYE OY VERIYORSUN TÜRKIYEMIZI NEDEN TERÖRISTLERE SIYONIS AMERIKAYA SATIYORSUN suriyelilerin haline bak gör kendi basina gelecek halini bizim baska türkiyemiz yoktur müslümanlar yeni zelandaya iyi bakin AKP ILE YOLA DEVAM yoksa biz de suriyeliler gibi cadirlarda ac yatar kalkariz .
  • ReisReis1 sa önce
    Ya hu reis meydanlarda bu ekonomik gidişe nezaman değinecek varsa yoksa cic dış düşman yoksa ekonomi konuşma işlemi gelmiyor

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